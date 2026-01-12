70 милиарда долара за оръжия: Защо светът купува руска военна техника

Интересът към руското въоръжение достига рекордни равнища, заяви руският вицепремиер Денис Мантуров, цитиран от ДПА.

„Към 2022 г. максималната стойност на поръчките беше 55 млрд. долара. Днес постигнахме рекорд със 70 млрд. долара вече подписани договори“, заяви Мантуров по време на среща с президента Владимир Путин. Вицепремиерът обясни случващото се с руската инвазия в Украйна през 2022 г.

„Технологията, изпитана в рамките на Специалната военна операция, се рекламира сама“, заяви той, като допълни, че руските противовъздушни системи, летателни апарати и реактивни системи за залпов огън са особено популярни.

На заседанието с участието на Путин Мантуров отбеляза, че над хиляда нови образци руска военна техника са били изпитани на фронта, предават руски медии.

Според вицепремиера руските отбранителни предприятия са изпълнили всички задачи в рамките на държавните отбранителни поръчки за изминалата година.

„Поставяме и ще продължим да поставяме особен акцент върху въоръжението и военната техника за задачите на Специалната военна операция“, допълни той.

Мантуров допълни, че в оръжейната промишленост на Русия работят 3,8 милиона души.

„Само за последните три години бяха назначени още 800 000 души и виждаме повишаване на производителността“, допълни той.

Високото равнище на поръчки обаче има и недостатък, отбелязва ДПА: съвсем наскоро, през декември, Мантуров призна, че експортните поръчки ще трябва да отстъпят място на търсенето на нови оръжия от руската армия, което означава, че те ще бъдат обработвани със закъснения.