„Черната дупка“ на Путин: Защо подводницата „Кило“ още плаши Запада

Руската подводница клас „Кило“, наречена от ВМС на САЩ „Черната дупка“ заради впечатляващата си стелт функция, остава критичен актив въпреки произхода си от Студената война, пише 19FortyFive.

Подводниците клас „Кило“ на руския флот бяха сред най-успешните изнесени подводници с конвенционално задвижване на Съветския съюз. Разработени през 70-те години на миналия век за съветския флот, „Кило“ замениха подводниците клас „Танго“.

Те са построени за крайбрежни операции в крайбрежни води и противокорабни операции и са значително по-малки от много от своите ядрени аналози. Първите владения на клас „Кило“ са били Черно и Балтийско море.

Класът „Кило“ е ловец на подводници и противокорабно средство, но също така събира разузнавателна информация, задача, която може да изпълнява благодарение на относително ниския си акустичен сигнал, поне в сравнение с по-ранните съветски подводници. Тъй като е толкова тиха, подводницата получава прозвището „Черна дупка“.

„По време на Студената война тогавашната нова подводница [клас Кило] си спечели репутация на скрита, понякога с прякора „черна дупка“. Терминът все още се използва и много се говори за нейната скритост дори днес“, обяснява експертът по военноморски дела Х. И. Сътън.

„Но това беше относително. По-старите руски подводници, все още широко разпространени, когато Кило беше въведена, бяха изключително шумни. Въпреки че точни данни, естествено, не са налични, няма причина да се предполага, че семейството Кило е по-тихо от най-новите западни неядрени подводници. Всъщност липсата на AIP (въздушно независимо захранване) ще ограничи цялостната скритост. Това не означава, че е шумно, Русия има опит в намаляването на шума и разполага с отлични безехови плочки. Но етикетът „черна дупка“ се е превърнал в нещо като мит.“

Класът „Кило“ представляваше крачка напред в техническите възможности. Жилищните условия на екипажа бяха подобрени за комфорт, сонарните решетки са по-мощни от предишните версии и като цяло е по-труден за откриване. Безеховите плочки на клас „Кило“ – гумирани панели, които абсорбират сонара – са опростени и оптимизирани за минимално отражение на сонара.

Подводницата клас „Кило“ е непрекъснато усъвършенствана, откакто е въведена в съветския военноморски флот. Наречена Проект 877 в оригиналната съветска литература, първоначалната подводница клас „Кило“ е построена за съветския флот, въпреки че по-късни варианти са проектирани за износ.

Най-същественото отклонение от оригиналния дизайн беше последният вариант от клас „Кило“, наречен Проект 636.3 . С подобрени системи за управление на огъня, както и възможност за изстрелване на ракети, включващи крилати ракети „Калибър“, последният вариант от клас „Кило“ можеше да поразява цели на сушата. Този вариант придаваше на подводниците от клас „Кило“ измерение за проекция на мощност, което се отклоняваше от първоначалната им крайбрежна мисия.

Може би един от по-забележителните варианти на клас „Кило“ е бил уникален експериментален корпус, който руснаците са оборудвали с помпено-реактивно задвижване: той е получил инициалите B-871 и е наречен „Алроса“.

„Това е необичайно за неядрена подводница, тъй като помпените струи обикновено са оптимални за по-високи подводни скорости“, обяснява Х. И. Сътън.

„Вероятно е било за тестване, тъй като подобни помпено-реактивни двигатели са монтирани на някои руски подводници с балистични ракети. Въпреки че използването му на борда на „Алроса“ е под въпрос, той остава монтиран след неотдавнашния (и продължителен) ремонт на подводницата. Тя остава единствената дизелово-електрическа подводница с помпено-реактивен двигател.“

Както Министерството на отбраната отбеляза през 2022 г., „КНР продължава да увеличава инвентара си от конвенционални подводници, способни да изстрелват усъвършенствани противокорабни крилати ракети (ПКР). Между средата на 90-те и средата на 2000-те години, КНР закупи 12 руски подводници клас KILO, осем от които са способни да изстрелват ПКР.“

Но Пентагонът призна, че „в края на 2021 г. PLAN пенсионира първите две подводници клас KILO, закупени от Русия през 90-те години на миналия век“, и бъдещето на Kilo във ВМС на Народно-освободителната армия може да не е розово.

Въпреки че подводниците клас „Кило“ все още са на въоръжение в руския флот и флотите на няколко други страни, те ще бъдат заменени от по-новите подводници клас „Лада“.

Очаква се тази Лада да предложи значително подобрение на възможностите в сравнение с предшествениците си от ерата на Студената война: конвенционално задвижвана подводница от следващо поколение, която интегрира независимо от въздуха задвижване, както и подобрена стелт система, повишена автоматизация и по-малък екипаж.

Подводниците клас „Лада“ биха предложили характеристики, сравними с тези на съвременните западни конструкции. Но този клас се сблъсква със сериозни предизвикателства. Водещата подводница от този клас, „Санкт Петербург“, е спусната на вода през 1997 г., но влиза в експлоатация едва повече от десетилетие по-късно.

Според съобщенията, тази подводница е страдала от редица проблеми, включително високи оперативни разходи, лоша акустика и ниска надеждност.

Превишаването на разходите и забавянето на производството са били пагубни.

Разработката на подводниците от клас „Лада“ от руския флот продължава, поне на теория, но очевидният продължаващ интерес към подводниците по проект 636.3 дава основание на идеята, че „Ладите“ продължават да страдат от производствени проблеми и може би все още са сравнително незрял дизайн.

Предвид продължаващите проблеми на Ладите, класът Kilo може да се радва на по-дълъг експлоатационен живот , отколкото някога са си представяли неговите дизайнери.