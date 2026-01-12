НАСА каза кога планира наложителното прибиране на Crew-11 от МКС

Автор: Петя Кузева
Свят
снимка: NASA
Тази снимка от Международната космическа станция е направена на 263 мили над Индийския океан приблизително в 23:02 ч. местно време. Изображението показва облаци, разтягащи се в меко размазване под орбиталния аванпост, ярко въздушно сияние, покриващо земния хоризонт, и слаби звездни следи, извиващи се през нощното небе. Товарният космически кораб SpaceX Dragon се вижда в долния преден план, рамкиран от прозорец на борда на космическия кораб SpaceX Dragon.

Мисията Crew-11 ще напусне Международната космическа станция не по-рано от 14 януари, съобщи Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) на САЩ.

"НАСА и SpaceX се насочват към откачването на мисията SpaceX Crew-11 от Международната космическа станция не по-рано от 17:00 ч. (EST) в сряда, 14 януари, в зависимост от метеорологичните условия", съобщи американската космическа агенция.

В този случай астронавтите на NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавтът на JAXA (Японската агенция за аерокосмически изследвания) Кимия Юи и космонавтът на Роскосмос Олег Платонов ще кацнат край бреговете на Калифорния в четвъртък, 15 януари.

По-рано NASA обяви, че е решила да върне Crew-11 предсрочно поради "медицински проблем с член на екипажа, който в момента живее и работи на борда на орбиталната лаборатория, чието състояние е стабилно". Агенцията не разкри самоличността на члена на екипажа или състоянието му, позовавайки се на медицинска поверителност. Агенцията заяви, че здравословният проблем не е причинен от работа на борда на станцията, подготовка за излизане в открития космос или травма.

