Шимпанзето гений Ай почина на 49 години

Ай, известна с необикновените си интелектуални способности, почина на 9 януари на 49-годишна възраст от полиорганна недостатъчност и заболявания, свързани с напредналата възраст, съобщиха японски изследователи.

Шимпанзето, чието име на японски означава „любов“, беше способно да разпознава над 100 китайски йероглифа, английската азбука, арабските цифри от 0 до 9 и 11 различни цвята. Ай участваше в многобройни изследвания за възприятието, ученето и паметта при приматите, които помогнаха на учените да разберат по-добре интелигентността на шимпанзетата.

В едно от проучванията Ай правилно свърза китайския йероглиф за „розово“ с розов квадрат на компютърен екран, демонстрирайки способността си за визуално разпознаване и асоциативно мислене. В друг експеримент тя „рисуваше виртуална ябълка“, като избираше правоъгълник, кръг и точка, за да я изобрази.

Ай пристига в Университета в Киото през 1977 г., а през 2000 г. ражда син на име Аюму, чиито способности също привлякоха внимание в изследвания за предаването на знания от родител на дете. Проучванията на Ай допринесоха за създаването на експериментална рамка за разбирането на ума на шимпанзетата, предоставяйки важна основа за изучаване на еволюцията на човешкия ум.

През годините Ай участва в редица научни публикации, включително в списание Nature, и ѝ спечели прякора „гений“. „Ай беше много любознателна и активно участваше в изследванията, разкривайки за първи път различни аспекти на ума на шимпанзетата“, заявиха от Центъра за еволюционните корени на човешкото поведение.