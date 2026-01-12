Цената на златото счупи нов рекорд, активите-убежища все по-търсени

Още по темата: Златото поскъпва до 4800 долара за тройунция до края на годината 11.01.2026 19:24

Златото скочи над 4600 долара за унция на фона на опасения относно независимостта на Федералния резерв на САЩ

През 2025 г. цената на жълтия метал се е увеличила с 65%, което е най-голямото годишно увеличение от 1979 г. насам

Цената на златото достигна нов рекорден връх, като ескалиращото напрежение в Иран и нарастващите опасения относно независимостта на Федералния резерв на САЩ увеличават търсенето на сигурни активи, съобщават агенциите DPA и Reuters, цитирани от Agerpres.

В понеделник сутринта цените на златото се повишиха до 4 600,33 долара за унция, преди да намалят печалбите си. В Европа те се повишиха с около 1,5% до 4 578 долара за унция.

През 2025 г. цената на жълтия метал се е увеличила с 65%, което е най-голямото годишно увеличение от 1979 г. насам, като тазгодишното покачване е приблизително 6%.

Успоредно с това цената на унция сребро се повиши с около 4,5% до 83,45 долара, близо до рекордното ниво от 2025 г.

Администрацията на Тръмп започва наказателно разследване срещу председателя на Федералния резерв на САЩ

Покачването на цените на благородните метали идва на фона на опасения относно независимостта на Федералния резерв на САЩ, след ескалиращия спор между президента на САЩ Доналд Тръмп и председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Пауъл отхвърли това, което той нарече политически мотивиран натиск след започнатото срещу него наказателно разследване и заплахата от обвинение, заявявайки, че решението е опит за повлияване на работата на централната банка на САЩ.

"Заплахата от наказателни обвинения е следствие от решението на Федералния резерв да определя лихвените проценти въз основа на най-добрата ни преценка за това какво ще бъде в обществен интерес, вместо да следва предпочитанията на президента", каза Пауъл в изявление в неделя. Той добави, че възнамерява да продължи да изпълнява задълженията си "с почтеност и ангажимент да служи на американския народ".

Шефът на Федералния резерв заяви, че Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) в петък е призвало Федералния резерв и е предупредило за евентуално повдигане на обвинение. Обвиненията са свързани с твърдения, че Пауъл е направил неверни изявления пред Сената относно ремонта на централата на Федералния резерв във Вашингтон на стойност 2,5 милиарда долара. Пауъл отговори миналата година на искания от служители на администрацията на Тръмп за информация относно превишаването на разходите по проекта, заявявайки, че е голям и включва подобрения в сигурността и подмяна на опасни материали.

Тръмп, дългогодишен критик на председателя на Федералния резерв

Пауъл многократно се е сблъсквал с Тръмп относно лихвените проценти, като президентът публично е призовавал Федералния резерв да намали рязко разходите по заеми.

В интервю за NBC News в неделя Тръмп отрече каквото и да е участие в разследването. "Не знам нищо по въпроса, но той със сигурност не е много добър във Федералния резерв и не е много добър в строежа на сгради", каза Тръмп.

На въпроса дали е оказвал натиск върху длъжностни лица да продължат случая, Тръмп отговори: "Не, дори не бих си помислил да го направя по този начин. Това, което би трябвало да го притисне, е фактът, че лихвите са твърде високи".

Критиците на администрацията твърдят, че Тръмп е съборил традиционната стена на разделение между Белия дом и Министерството на правосъдието и я е превърнал в политизиран инструмент. Тръмп също така заяви, че се обмисля съдебен иск срещу Пауъл "за некомпетентност" във връзка с ремонта.

"В крайна сметка ще струва повече от 4 милиарда долара", посочи Тръмп миналия месец, добавяйки, че това ще бъде "най-високата цена на строителство на квадратен фут в историята на света". Тръмп също така призна, че "с удоволствие би уволнил" Пауъл.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който отдавна заявява, че иска да замени Пауъл като председател на Федералния резерв, заяви пред The ​​New York Times миналата седмица, че неговият главен икономически съветник Кевин Хасет е водещ кандидат за поста.

Мандатът на Пауъл като председател изтича през май, въпреки че мандатът му като управител на Федералния резерв е до януари 2028 г. Той не е казал дали планира да остане в борда, след като се оттегли от поста си на председател.

Благородните метали се разглеждат като сигурни активи-убежища

Благородните метали се разглеждат като сигурни активите-убежища по време на политическа несигурност. Среброто е и ключов индустриален метал, използван в изкуствения интелект, роботиката и енергийните технологии.

Доларът също падна значително спрямо еврото и швейцарския франк след скандала в САЩ. В понеделник швейцарският франк се представи най-добре, като се повиши с 0,52% до $0,7968, докато еврото се повиши с 0,44% до $1,1688, което е най-голямото му дневно покачване от 10 декември.