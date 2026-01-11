Златото поскъпва до 4800 долара за тройунция до края на годината

Прогнози на американската банка „Морган Стенли“

Сигурно убежище при сътресения

Цената на златото ще достигне 4800 долара за тройунция до четвъртото тримесечие на тази година, надминавайки рекордите от миналата година. Това гласят прогнози на американската банка “Морган Стенли” (Morgan Stanley), цитирани от Ройтерс.

Като причини за очакваното поскъпване финансовата институция посочва понижаващите се лихвени проценти, промяна в ръководството на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, както и покупките на ценния метал от страна на централни банки и инвестиционни фондове.

Банката отбелязва, че последните събития във Венецуела вероятно ще привлекат купувачи към златото като “сигурно убежище”, но уточнява, че това не е конкретно посочено като причина за прогнозата от 4800 долара за тройунция.

Цената на златото достигна рекорд от 4549,71 долара за тройунция на 26 декември и приключи 2025 г. с ръст от 64 на сто - най-силното му годишно представяне от 1979 г. насам.

Търговците възприемат златото като сигурно средство за съхранение на стойност по време на икономически и геополитически сътресения, като то се представя добре и в среда на ниски лихвени проценти, когато липсата на доходност (лихва) е по-малък финансов недостатък.

По отношение на среброто банката посочва, че през 2025 г. е отбелязан пик на недостига, като допълва, че изискванията на Китай за експортни лицензи, които влизат в сила от тази година, увеличават “риска от поскъпване на среброто”.

Среброто отчете най-силния си годишен ръст през 2025 г., като цената му се повиши със 147 на сто, подкрепена от нарастващо индустриално и инвестиционно търсене.

Банката прогнозира още, че алуминият и медта имат по-добри пазарни перспективи и по-голям шанс за поскъпване в сравнение с останалите базови метали. “Предлагането на алуминий е ограничено навсякъде, с изключение на Индонезия, а търсенето на метала расте в Средния запад на САЩ, което предполага, че търсенето на алуминий в страната може да се възстановява”, гласи прогнозата на банката.