Банки работят извънредно в събота

В хора и фирми има евробанкноти и евромонети за 3,1 млрд. евро

Левовете в обращение все още са повече от еврото, показват данни на БНБ към 9 януари. Общият обем на българските левове в обращение възлиза на 16,1 млрд. лв., което означава, че от обращение са изтеглени 48% от левовете. Същевременно в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3,1 млрд. евро.

Касите на БНБ и на териториалните поделения на “Дружество за касови услуги” АД ще работят извънредно и ще извършват обмяна на левове в евро в съботите до края на месеца - на 17, 24 и 31 януари. Част от търговските банки в страната също ще имат работещи клонове в съботните дни през месец януари, където хората и бизнесът могат да обменят левове за евро. Актуална информация за работещите банкови клонове е публикувана на интернет страницата на Асоциацията на банките в България abanksb.bg. Работното време на всеки от клоновете е определено от съответната търговска банка и може да бъде видяно на нейния сайт.

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 хил. лв. се изисква предварителна заявка от три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

Банките са задължени да извършват безплатна обмяна както за свои клиенти, така и за лица, които не са техни клиенти, без ограничения по отношение на вида и размера на обменяните банкноти и монети. При обмяна от хора, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро идентификацията се извършва с валиден документ за самоличност. Над този размер се изисква и деклариране на допълнителни обстоятелства, включително произход на средствата, в съответствие със законовите изисквания, заявяват от БНБ.

Обмяната на монети в големи количества се извършва в банкови клонове, разполагащи с монетоброячни машини.