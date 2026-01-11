Владимир Иванов: 46% от левовете в обращение вече са в БНБ

Твърденията, че ще се връща лева след месец, са заблуди, заяви шефът на Координационния център за еврото

Прогнозите, че ще катастрофира въвеждането на еврото в България, не се сбъднаха, тръгваме много добре. Това каза Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото, по БНР.

"Няма идея за удължаване на срока, в който ще се използва лева, паралелно с еврото. Ние изпълняваме закона, а той разпорежда срокът да е един месец - до 31 януари. Не виждам никаква причина да бъде удължаван, тъй като процесът върви много добре. Само след около 10 дни паричната маса от левове ще е много малка. Системата се справи много добре. 46% от паричната маса вече е в БНБ", информира Иванов.

"Доста добре вървят нещата. Смело бих казал, че по-добре вървим от Хърватия. Големите търговски фирми, не само веригите за хранителни стоки, повсеместно понесоха най-сериозния тласък в началото, тъй като подпомогнаха банковата система в този процес. Сериозният бизнес в България се отнесе много отговорно", подчерта той.

Иванов беше категоричен, че мястото на страната ни е в Европа и твърденията, че ще се връща лева след месец, са заблуди.

"Не сме си купили фабрика на 8 септември, влизайки сега в еврозоната, както говорят някои. Икономики като тези на страните в еврозоната не е лесно да паднат. По-добрата позиция е да избереш там, където има повече икономическа и финансова сила, отколкото да останеш сам в бурните ветрове на новата геополитическа обстановка".

Около 7% са нарушенията от извършените проверки, съобщи Иванов и коментира:

"Резултатите от проверките показват, че много малка част от хората, от фирмите, от различните браншове не са възприели идеята за еврото и са решили да нарушават закона".