Търговският дефицит на САЩ намаля рязко с над една трета

Дефицитът при търговията със стоки и услуги на САЩ се сви през октомври 2025 г. с цели 39% до едва 29,4 млрд. долара от 48,1 млрд. долара през септември (ревизия от дефицит в размер на 52,8 млрд. долара), достигайки най-ниско ниво от юни 2009 г., докато очакванията бяха за доста по-голям дефицит в размер на 58,1 млрд. долара, показват данни на Бюрото за икономически анализи.

Въвеждането на тарифите от страна на президента Доналд Тръмп доведе до значителни колебания в търговските потоци, особено при немонетарното злато и фармацевтичните продукти.

Вносът през октомври се сви с 3,2% до 21-месечно дъно от 331,4 млрд. долара най-вече в резултат на голям спад при фармацевтичните препарати и в по-малка степен при немонетарното злато и транспорта. От друга страна, вносът на компютърни аксесоари, телекомуникационно оборудване и компютри се увеличиха. Вносът на стоки в САЩ намаля с 12,1 млрд. долара до 255 млрд. долара, а този на услуги се увеличи с 1,1 млрд. долара до 76,3 млрд. долара.

В същото време американският износ нарасна с 2,6% до рекордните 302 млрд. долара, воден от рязкото увеличение на немонетарното злато и на други благородни метали, докато при експорта на фармацевтичните продукти и държавните стоки и услуги се наблюдава спад. Износът на стоки нарасна със 7,1 млрд. долара до 195,9 млрд. долара, докато износът на услуги се увеличи със 700 млн. долара до 106,1 млрд. долара.

Най-големите търговски дефицит на САЩ през октомври бяха регистрирани с Мексико (цели 17,9 млрд. долара), Тайван (15,7 млрд. долара), Виетнам (15 млрд. долара) и Китай (13,7 млрд. долара).

Търговският дефицит на САЩ с ЕС пък се сви рязко през октомври до 6,3 млрд. долара.