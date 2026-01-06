КЗП проверява дали доставчиците на храни за малките магазини вдигат цените

Комисията иска данни и за доставните и продажните цени на основни хранителни продукти

Комисията за защита на конкуренцията започва детайлно проучване на пазара на основни храни в малките магазини - т.нар. традиционна търговия. Основен акцент ще бъдат търговските взаимоотношения между малките магазини за хранителни стоки и техните доставчици - производители, дистрибутори, търговци на едро или други.

"Целта на проучването е да се установи дали по веригата на доставка на хранителни стоки преди да стигнат до щандовете на малките магазини се прилагат нелоялни търговски практики, както и дали са налице данни за необосновано повишаване на доставните цени", съобщиха от регулатора. В случай че се установят данни за необоснован ръст на цените на едро, информацията ще бъде препратена до Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия в рамките на техните правомощия по Закона за въвеждане на еврото.

КЗК изиска от търговските обекти в 14-дневен срок да предоставят детайлна информация за периода от февруари до декември 2025 г. за евентуални повишения на доставните цени и за кои продукти те се отнасят, както и информация дали е имало увеличение на цените на едро през декември 2025 г. и предвижда ли се такова през януари 2026 г. Изисква се още информация дали се планира увеличение на крайните продажни цени в периода от 5 януари до 31 март 2026 г., какъв е процентът на планираното повишение и какви са причините за него.

Комисията изисква данни и за доставните и продажните цени на определени основни хранителни продукти, сред които мляко и млечни изделия, месо и месни продукти, яйца, олио, брашно, хляб и тестени изделия, както и минерална вода. Изисква се и информация за предоставяни отстъпки от доставчици - производители, дистрибутори, търговци на едро или други – към доставните цени (цени на едро).

При наличие на индикации за нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или проблемни концентрации, Комисията има готовност да се самосезира и да образува съответните производства, като упражни в пълен обем своите правомощия с оглед защита на конкуренцията и интересите на потребителите и производителите.