Измамници пращат фалшиви имейли от името на КФН

Злонамерени лица изпращат имейли до граждани и фирми (дружества/компании) от името на Комисията за финансов надзор. Сигнал за такава измама е постъпил и в деловодството на Комисията, съобщиха от там.

Конкретното съобщение информира за "повишен риск" при международен валутен превод от 37 442,70 лв. и нуждата от внасяне на допълнителни 1 466,87 лв., за да бъде завършена процедурата по получаването на средствата.

Измамните имейли от името на КФН съдържат приложен файл във формат .doc, с визуализация на електронна кореспонденция, изпратена от електронна поща [email protected] и файл във формат .jpeg, съдържащ текст със заглавие „Прилагане на процедура за повишен риск към входящ международен превод“.

Комисията за финансов надзор алармира всички получатели на подобни мейли, че вероятната цел е измама и неправомерно придобиване на средства.

КФН няма правомощия по отношение на платежни услуги включително входящи международни преводи в Република България. Таксите, които събира Комисията, са свързани само с общия финансов надзор на поднадзорните на Комисията лица и за извършване на услуги, установени в Наредба № 76 от 12.06.2025 г. на Комисията за финансов надзор, припомнят от КФН.

Електронните адреси на КФН са публично достъпни и оповестени на страницата (www.fsc.bg), а именно – [email protected]; [email protected]; [email protected].

Имейлите с фишинг съдържание съдържат една или повече от посочените по-долу характеристики:

- В имейла е описано, че трябва да се предоставят данни като пароли, ЕГН, ПИН код, CVC/CCV код или друга чувствителна информация;

- Имейлът на изпращача и имейлът, посочен в подписа на изпращача, са различни или изцяло липсва подпис с контакти;

- Прикаченият файл е със странно заглавие;

- Темата на имейла предизвиква усещане за спешност и натиск за незабавни действия;

- В текста на имейла често се срещат правописни, пунктуационни и граматични грешки. Освен това има смесване на езици (например английски) и - неправилно използвани символи, като „»Plus d information“ или „>/Body“.

Какво да направим, ако получим такъв имейл?

В случай че сте получили такова електронно съобщение, молим Ви незабавно да го изтриете, без да отваряте прикачения файл или да отваряте линковете в него.