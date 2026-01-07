Защо Чехия не приема еврото?

Премиерът Бабиш иска да запише кроната в Конституцията

Президентът призовава въпросът с еврото да се обсъди

Роб Камерън

Чехия също има ангажимент да приеме еврото още от 2004 година, когато страната се присъедини към ЕС. Въпреки това гражданите са скептични, а новото дясно популистко правителство на Андрей Бабиш пое твърд ангажимент да гарантира, че Чехия никога няма да приеме еврото. „Ние се ангажираме, че нашето правителство няма да приеме еврото, нито да предприеме стъпки за неговото въвеждане“, се казва в политическата програма, одобрена от новото коалиционно правителство на първото му заседание. В него влизат партията на Бабиш „Действие на недоволните граждани“ (ANO), евроскептичната „Автомобилисти за себе си“ (Motoristé sobě) и крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD).

„Ще предложим на парламента чешката крона да бъде заложена в Конституцията на Чешката република - заедно с правото да се притежават и използват пари в брой като законно платежно средство“, се казва в управленската програма на кабинета.

На този етап това обещание изглежда по-скоро кухо. Правителството на Бабиш разполага със 108 места в Долната камара на парламента. За промяна на конституцията са необходими три пети мнозинство, което означава гласовете на поне 120 души в 200-членната Камара на депутатите. Дори и тази пречка да бъде преодоляна, остава Горната камара - Сенатът, където ще е още по-трудно да бъде прокаран такъв закон, защото там правителството може да разчита само на 15 от общо 81 сенатори. В Сената също е необходимо мнозинство от три пети от гласовете.

Парламентарната аритметика изглежда прави това политическо обещание безсмислено. Тогава защо се прави?

„Това е политически жест“, смята главният редактор на независимия информационен портал Hlidaci Pes Роберт Брестан.

„Това е негласно изразяване на съпротива срещу еврото, или още пò на едро - срещу Европейския съюз, от страна на част от управляващата коалиция и най-вече на крайнодясната SPD, чиито избиратели харесват това“, коментира Брестан. Той е убеден, че шансът чешката крона да бъде закрепена в Конституцията, е почти нулев. Последният неизвестен фактор е президентът Петър Павел, който се радва на широка подкрепа. Той призова нацията да започне поне да обсъжда ангажимента си за приемане на еврото съгласно условията на присъединяването на страната към ЕС преди две десетилетия. Засега обаче неговият призив остава глас в пустиня.

(От Дойче веле, със съкращения)