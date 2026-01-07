Оплакват се от банки, взимали такси за смяна на левове с евро (Обзор)

Взимат 15 лв., ако не сте техен клиент, заяви Васил Велев от АИКБ

Насочват хора с монети към касови центрове

Изискват попълване на декларации и при обмяна на малки суми

Граждани се оплакват от условията, при които банки сменят левове за евро. Омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова заради сигнали и появили се информации от граждани за проблеми при обмяната на банкноти и монети от левове в евро в търговските банки.

Сред посочените нередности са начисляване на такси, изискване за декларации за произход на средствата дори при суми под 1000 лв., ограничения за обмяна на суми, такси за броене на монети, липса на банкноти в евро и едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати - от 400 лв. на 100 евро.

“Един от проблемите, който сме констатирали, е, че търговските банки взимат 15 лв. такса при обмяна на левове в евро, ако не сте техен клиент. Това е неправилно и ние вече сме подали сигнали. Ние винаги сме призовавали гражданите да обменят парите си в банки, а те сега им прибират по 15 лв. Друг проблем е, че по-малките населени места ще влязат в еврозоната по-късно, защото липсват евро монети и банкноти” коментира Васил Велев от АИКБ.

Един от проблемите при обмяна на левове за евро в банките е изискването за попълване на допълнителни декларации и за малки суми. “Ако отидете да смените 100-200 лв., ви дават папка с декларации, което е абсолютно ненужно. Това е опит за събиране на информация от човек, който не е клиент на банката и няма да бъде такъв”, каза председателят на “Активни потребители” Богомил Николов. По думите му подобни практики нямат законово основание и демотивират хората да използват банковите клонове.

“По Закона за мерките срещу изпирането на пари декларации се изискват при суми над 15 хил. евро. В момента обаче се искат документи дори за най-дребните суми, което трябва да бъде коригирано”, коментира икономистът Румен Гълъбинов.

“През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България кредитните институции обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция кредитните институции обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни”, подчертава омбудсманът Велислава Делчева. Тя напомня, че законът допуска въвеждане на такси за услугата по обмяна едва след изтичането на този шестмесечен срок, като всякакви допълнителни условия или ограничения, въведени извън законовата рамка, са незаконосъобразни и недопустими.

В тази връзка Велислава Делчева обръща внимание и на прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, чиито изисквания следва да се прилагат само и единствено в изрично предвидените от закона случаи. С оглед защита на правата и законните интереси на гражданите в процеса на преход от лев към евро, омбудсманът настоява Асоциацията на банките в България да предприеме спешни проверки и действия, да анализира възникналите проблеми и да изрази ясна позиция относно спазването на Закона за въвеждане на еврото от всички банки - членове на асоциацията.

Ден по-рано от Асоциацията на банките в България (АББ) в официално становище обявиха, че банките обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс без никакви такси до края на юни. Не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната, посочват от АББ. При големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини.

При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Но като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, банките могат да изискат попълването на определени декларации и бланки, заявяват от АББ.