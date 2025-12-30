Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г.

От БНБ подчертават, че за обмяната няма да се начисляват такси

Във връзка с присъединяването на България към еврозоната като 21-а държава членка, обмяната на български левове в евро ще може да се извършва не само у нас, но и във всички останали страни от еврозоната. Това съобщиха от Българската народна банка.

От 1 януари до 2 март 2026 г. националните централни банки на останалите 20 държави в еврозоната ще обменят безплатно български банкноти в евро по официалния фиксиран курс от 1,95583 лева за едно евро. Обмяната ще се извършва по правилата на Евросистемата, прилагани при въвеждането на еврото в нова държава членка.

Всяка национална централна банка ще прилага дневен лимит за обмяна, като максималната сума е до 2000 лева на клиент или трансакция на ден. Услугата ще бъде достъпна на специално определени гишета в съответните централни банки.

