Системите на НАП няма да работят до 5 януари

Спират да приемат плащането на данъци

В периода от 30 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. в НАП ще извършват дейности по годишно приключване и архивиране на данни за 2025 г. и конфигуриране на информационните системи за работа през 2026 г., включително и дейности, свързани с въвеждане на еврото в България. Затова на 30 декември 2025 г. в 12:30 часа ще бъде прекратена възможността да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП, както и през виртуален ПОС на НАП.

Плащания, наредени към НАП в периода от 1 до 4 януари 2026 г. ще постъпят по сметките на агенцията в Българска народна банка на 5 януари. Във връзка с това здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 5 януари 2026 г. В този период информацията за здравноосигурителен статус (възможността хората за ползват безплатни здравни услуги, покривани от здравната каса), достъпна чрез електронната услуга от официалната интернет страница на НАП, ще бъде актуална по данни, приети в НАП към 31 декември 2025 г.

В периода след 12:30 ч. на 30 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. гражданите и фирмите ще могат да ползват електронните услуги, предоставяни от НАП, с изключение на: подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС; подаване на искане за издаване на документ; потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК); плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения, подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП; подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване; подаване на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ и в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ и във фонд „Пенсии за лицата по чл.69“; промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през електронната услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“.

Допълнителна информация може да получите на сайта на приходната агенция nra.bg или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.