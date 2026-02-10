Държавата изтегли нов заем от 150 милиона евро

Нов дълг от 150 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа, става ясно от резултатите от аукционна на сайта на БНБ.

Става дума за 10-годишни книжа при среднопретеглена доходност от 3,84%. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 102 базисни точки (постигната доходност на българските книжа е с 1,02% над тази на германските).

Общият размер на подадените поръчки достигна 260,63 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,74.

Това е третият аукцион от началото на годината, а общата набрана сума чрез дългови книжа достига вече до 450 милиона евро.

В условия на удължителен закон държавата може да поема нови задължения единствено с цел рефинансиране на стари.