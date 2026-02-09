ДДС и мито за покупки над 430 евро извън ЕС

Глобата е 200% от стойността

Много хора пътуват до страни извън ЕС, но има лимити за стоките, които може да бъдат внасяни без да бъдат декларирани пред българските митничари.

Когато стоките в личния багаж на пътуващите със самолет са за семейна употреба или са за подаръци и количеството на стоките не предполага внос с търговска цел, прагът е 430 евро и над тази стойност пътникът трябва да мине през червен коридор на летището и да ги декларира. Има възможност на място да бъде оформена квитанция за внос, да бъдат изчислени митата и ДДС и да бъдат плати на ПОС терминал с карта. Това включва стоки, които са купени от трети страни - може да са обути, може да са облечени, може да са носени два-три дни, но за първи път се внасят в страната, каза пред БНР Яна Хаджиянкова от митническия пункт на летище София.

“Получаваме информация за пътници, които са си купили в повечето случаи скъпи часовници или бижутерия с висока стойност. Там те подават документи за възстановяване на ДДС, взимат си ДДС-то, което е 7% или 9%. Ние получаваме информация за това и пътникът дори да си сложи на ръката часовника, гривната, обеците или очилата на главата, няма как ние да пропуснем да го проверим, да намерим тези вещи и, ако той не ги е декларирал, глобата е 200% върху стойността, каза Яна Хаджиянкова.