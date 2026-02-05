Биткойнът падна под 70 000 долара за пръв път от 2024 г.

Още по темата: Биткойн полудя - удари рекорд от 100 000 долара 05.12.2024 07:51

Биткойнът падна под 70 000 долара в четвъртък за първи път от ноември 2024 г. на фона на продължаващото оттегляне на инвеститорите от рискови активи.

Според CoinDesk, по време на следобедната търговия, криптовалутата е поевтиняла с 3,3% до $70 244. По-рано през сесията обаче цената е паднала до $69 869.

Анализаторите отбелязват, че рисковите активи са били подкрепени от вълнението, свързано с изкуствения интелект, миналата година, но тази подкрепа сега отслабва, като инвеститорите стават по-предпазливи и обръщат внимание на геополитическата несигурност, промяната в ръководството на Федералния резерв и инфлацията, която остава над целевата стойност.

През януари биткойнът загуби близо 11%, с което приключи четвъртия си пореден месец на спад. Миналата година цената му се повиши до рекордните 126 000 долара на фона на подкрепата на Белия дом за криптовалутната индустрия и нарастващото институционално търсене на биткойн.