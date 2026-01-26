„Банк ъв Скотланд“ отнесе глоба за нарушаване на санкциите срещу Русия

Британската служба за прилагане на финансови санкции (OFSI) съобщи, че е глобила „Банк ъв Скотланд“ (Bank of Scotland), част от „Лойдс банкинг груп“ (Lloyds Banking Group), със 160 000 британски лири (184 445 евро) за нарушаване на режима на финансови санкции срещу Русия, информира БТА.

Банката е обработила 24 плащания през февруари 2023 г. на обща стойност около 77 000 британски лири към и от лична разплащателна сметка, държана от лице, което е в списъка на санкционираните от Обединеното кралство, съобщи днес службата.

Aгенцията на финансовото министерство, която прилага правителствените санкции, обяви че е стигнала до заключението, че банката е нарушила забраните за операции и предоставяне на средства на лице, което е обект на санкции.

Надзорният орган съобщи че „Лойдс“ доброволно е докладвала плащанията от името на „Банк ъв Скотланд“ през март 2023 г. и окончателният размер на санкцията е бил намален наполовина благодарение на доброволното предоставяне на информация.

Коментирайки глобата, говорител на „Лойдс“ изтъкна, че компанията е „действала бързо, прозрачно и проактивно", като е отнесла този еднократен, изолиран въпрос към Службата за прилагане на финансови санкции.