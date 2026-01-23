БНБ пуска първата си сребърна колекционерска евромонета

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение от 26 януари сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“, съобщават от централната банка.

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281.64 лева), а номиналът ѝ - 10 евро. Надписите от двете страни са изцяло на български език.

"Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години", поясняват от БНБ.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на банката в. София и на четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ 10.

До края на работния ден на 26 януари 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД. Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.

Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение. Този вид монети трябва да се различава съществено от разменните монети и по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.