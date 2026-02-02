Криптокомпаниите имат две седмици срок да поискат лиценз от КФН

Комисията за финансов надзор очаква криптокомпаниите, които искат лиценз, да подадат заявления не по-късно от 16 февруари 2026 г., съобщиха от регулатора.

Причината е, че преходният период по Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за пазарите на криптоактиви изтича на 1 юли 2026 г. В същото време разглеждането на документите отнема между 4 и 5 месеца. Всяко спиране на сроковете или възобновяването им по искане, или в резултат на действията на заявителя ще удължи съществено производството и ще направи невъзможно произнасянето на КФН преди 01 юли 2026 г.

Това се казва в писмо на КФН до дружествата, които са вписани в регистъра за криптоактиви.

Досега КФН е провела над 30 срещи с компании, които са заявили намерение да кандидатстват за лиценз. Експертите на комисията са разяснили регулаторните изисквания и очакванията за подготовка на документацията на всички заинтересовани страни.

След 16 февруари предварителните срещи с нови дружества ще бъдат преустановени, като усилията на Комисията ще бъдат насочени към разглеждането на вече постъпилите заявления. Срещи ще се провеждат, по изключение, с компаниите, които вече са преминали предварителна оценка, и с цел разясняване на допълнителни въпроси.

Дружествата, които планират да прекратят дейността си с криптоактиви до 1 юли, трябва до 1 март 2026 г. да представят в КФН план за организирано и прозрачно прекратяване на дейността, включително реда за уреждане на отношенията с клиентите. Лицата, които не осъществяват дейност, могат да заявят отписване от регистъра по § 5, ал. 3 от ПЗР на Закона за пазарите на криптоактиви по реда на § 6 от ПЗР на същия закон.