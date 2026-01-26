Кристалина Георгиева: България не може да си позволи ръст на дефицита

България не може да си позволи дефицитът на страната да върви нагоре. Това предупреди управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева по БНТ и предупреди властта да внимава с фискалната политика.

Според Георгиева, икономиката на страната се развива добре, въпреки политическата криза и вече печели от въвеждането на еврото.

По думите й, още е рано да се каже каква ще бъде инфлацията - въпрос, който вълнува всички българи.

Според Георгиева, това ще стане ясно след няколко месеца, но в останалите държави, които са се присъединили към еврозоната, еднократната инфлация е била между 0,1 и 0,3 процента.

Кристалина Георгиева смята, че хората в България са разочаровани от политиците и затова избирателната активност в страната е ниска, което води до парламенти, които не са в състояние да излъчат стабилни правителства.