МФ емитира 150 милиона евро нов дълг

150 милиона евро нов дълг са изтеглени чрез емисия държавни ценни книжа, става ясно от съобщения на финансовото министерство и БНБ за резултатите от проведен аукцион.

В обращение е пусната нова емисия 2-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. и средна доходност от 2,33%.

Това е първият аукцион на ДЦК, откакто страната ни въведе еврото.

"Общият размер на подадените поръчки на проведения аукцион достигна 336,7 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2,24. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 25 базисни точки", съобщават от МФ.

Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

В аукциона са участвали осем първични дилъри на ДЦК.