Фискалният съвет: Еврозоната не е фактор за инфлация

Присъединяването към еврозоната е номинална промяна и не е фактор за инфлация, се посочва в позиция на Фискалния съвет, съобщава БНР.

Инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика.

Това е заключението в анализ на Фискалния съвет, според който цените и доходите са преизчислени по фиксирания курс и това не води до увеличаване на паричното предлагане, още повече че България беше във валутен борд. Опитът на държавите от еврозоната показва само минимален еднократен ефект, а усещането за общо увеличение на цените (инфлация) често е по-скоро психологическо, а не реално.

Преди въвеждането на еврото се наблюдава умерено до силно повишаване на инфлацията - силно в Естония – с 2,4 процентни пункта, отрицателно до умерено в Латвия и умерено в Словения, Словакия и Хърватия. През втората и третата година след въвеждането на единната европейска валута има стабилизация и възстановяване на умерените нива във всичките шест държави, посочват още от Фискалния съвет.