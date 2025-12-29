Цените на заемите за жилища са средно 2,86%

Отпуснаха само за месец над 1,1 млрд. лв.

Банковите заеми за покупка на жилища от домакинствата остават изключително изгодни, показват данни на БНБ. През ноември средният годишен процент на разходите (ГПР, който освен лихвата включва и всички такси на банката) по новите кредити за покупка на апартаменти и къщи е средно 2,86%. Той остава почти без промяна спрямо същия месец на миналата година.

В месеците преди влизането ни в еврозоната има огромно желание от страна на хората да купят имоти, показват данните на БНБ. През ноември банките са отпуснали жилищни заеми за над 1,1 млрд. лв. Това е с над 20 на сто повече спрямо същия месец на миналата година. През октомври отпуснатите кредити за покупка на апартаменти и къщи отново бяха в размер над 1 млрд. лв.

Потребителските заеми през ноември поевтиняват, показват данните на Централната банка. Средният ГПР на отпусканите потребителски заеми през ноември е 9,17%, което е намаление с 0,77% спрямо същия месец на миналата година и с 0,16% под нивото от предходния месец октомври. Голяма част от потребителските заеми са за ремонт в дома, за покупка на обзавеждане или домакински електроуреди. Отпуснатите от банките потребителски заеми през ноември са за над 942 млн. лв., което е увеличение с над 20 на сто спрямо същия месец на миналата година.