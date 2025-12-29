Цените на заемите за жилища са средно 2,86%

Банковите заеми за покупка на жилища от домакинствата остават изключително изгодни, показват данни на БНБ. През ноември средният годишен процент на разходите (ГПР, който освен лихвата включва и всички такси на банката) по новите кредити за покупка на апартаменти и къщи е средно 2,86%. Той остава почти без промяна спрямо същия месец на миналата година.
В месеците преди влизането ни в еврозоната има огромно желание от страна на хората да купят имоти, показват данните на БНБ. През ноември банките са отпуснали жилищни заеми за над 1,1 млрд. лв. Това е с над 20 на сто повече спрямо същия месец на миналата година. През октомври отпуснатите кредити за покупка на апартаменти и къщи отново бяха в размер над 1 млрд. лв.
Потребителските заеми през ноември поевтиняват, показват данните на Централната банка. Средният ГПР на отпусканите потребителски заеми през ноември е 9,17%, което е намаление с 0,77% спрямо същия месец на миналата година и с 0,16% под нивото от предходния месец октомври. Голяма част от потребителските заеми са за ремонт в дома, за покупка на обзавеждане или домакински електроуреди. Отпуснатите от банките потребителски заеми през ноември са за над 942 млн. лв., което е увеличение с над 20 на сто спрямо същия месец на миналата година.