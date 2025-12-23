Жилищните кредити нараснаха с 28% за година

Жилищните кредити, отпуснати от банките у нас, нарастват с 27,7 на сто на годишна база до 32,14 млрд. лева към края на месец ноември, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). За последните 12 месеца сумата по заемите за жилище е нараснала с около 7 млрд. лева.

За сравнение, в края на ноември 2024 година ипотечните кредити са възлизали на 25,16 млрд. лева, информира БТА.

Потребителските кредити нарастват с 13,6 на сто на годишна база до 21,35 млрд. лева към края на ноември тази година.

Общият размер на кредитите за домакинства (и НТООД) възлиза на 55,405 млрд. лева, като нараства с 20,9 на сто на годишна база. Сумата се равнява на 25,2 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

W края на единадесетия месец на 2025 година общата сума по кредитите за неправителствения сектор възлиза на 117,66 млрд. лева, което се равнява на 53,6 процента от БВП. На годишна база се отчита ръст от 15,3 на сто.