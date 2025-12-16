Вдигат до 240 на сто лихвите по бързи заеми

Новите правила ще важат за отпускане на суми в размер до 100 хил. евро

Поскъпването за някои ще бъде до два пъти

Подготвиха проект на нов Закон за потребителския кредит

Цената на част от бързите заеми ще нарасне до два пъти и ще стигне до близо 120% на годишна база, а за някои кредити ще нарасне дори до 240% на годишна база. Това предвижда проектът на нов Закон за потребителския кредит, който е подготвен от правителството в оставка.

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва лихвата и всички допълнителни такси и комисионни по кредита, не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения, пише в проекта на закон. Но за заемите със срок до 3 месеца е предвидено изключение, което позволява цената им да бъде значително по-висока и реално да достига до около 240% на годишна база.

В действащия в момента Закон за потребителския кредит е записано, че годишният процент на разходите (ГПР) не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения, която е 10% плюс основния лихвен процент на БНБ и се променя два пъти в годината – от 1 януари и 1 юли. С влизането ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ спира да определя основен лихвен процент. Затова е предвидено законната лихва за просрочени задължения да бъде в размер лихвения процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка, в сила на 1 януари, съответно на 1 юли, плюс 8 процентни пункта. Тоест законната лихва, както и досега, ще бъде променяна два пъти в годината. В момента законната лихва е 11,91%, защото за юли ОЛП на БНБ беше 1,91%. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ е 2,15%. Тоест с влизането ни в еврозоната законната лихва ще стане 10,15%.

В момента таванът на годишния процент на разходите по потребителските заеми е пет пъти законната лихва за просрочени задължения (11,91%), което прави 59,55%. Това означава, че за заем със срок от шест месеца таванът на лихвата е около 29,7%, за кредит със срок три месеца таванът е около 14,8%, а при срок от един месец е около 5%.

С влизането ни в еврозоната и приемане на новия Закон за потребителския кредит таванът на ГПР по заемите ще стане пет пъти размера на новата законна лихва за просрочени задължения, или 50,75%. Така за част от потребителските заеми таванът на лихвите ще бъде намален. Но са предвидени и някои изключения. За кредитите със срок до три месеца общият размер на разходите не може да е по-висок от 20% от главницата на кредита, който трябва да бъде погасен в срок от един месец, и 30% от главницата на кредита, който трябва да бъде погасен в срок от три месеца. Щом за срок от един месец цената на заема трябва да е до 20%, годишният процент на разходите е до 240%. А при цена на кредите за три месеца от 30% ГПР ще бъде около 120%. Оказва се, че новият проект на закон позволява поскъпване около два пъти на бързите заеми със срок от три месеца и близо 4 пъти поскъпване на кредитите със срок от един месец.

Новият Закон за потребителския кредит ще се прилага и за заеми под формата на разсрочено плащане. Той ще важи за заеми в размер до 100 хил. евро. Правилата на закона ще важат и за заеми в по-голям размер, ако не са обезпечени с ипотека и са отпуснати за ремонт на недвижим имот. Действащият в момента Закон за потребителския кредит се прилага за заеми в размер до 147 хил. лв.

Предупреждават, че “Вземането на кредит струва пари”

Забраняват реклами на бързо отпускане на заем

Заемът не подобрява стандарта на живот

Забранява се реклама на кредитни продукти, която насърчава потребителите да търсят заеми, като твърди, че кредитът ще подобри финансовото им положение. Това е записано в проекта на нов Закон за потребителския кредит, подготвен от правителството в оставка. Ще бъдат забранени и реклами, които подчертават лекотата или бързината, с която може да се получи кредит. Забраняват и реклами, които посочват, че действащите договори за кредит или договорите за заем, регистрирани в Централния кредитен регистър, оказват слабо или не оказват никакво влияние при разглеждане на заявлението за отпускане на кредит; създават невярно впечатление, че предоставянето на кредит води до увеличаване на финансовите средства, замества спестяването или, че може да подобри жизнения стандарт на потребителя.

Всички тези промени в правилата за рекламиране на бързи заеми се предлагат, за да приложим в българското законодателство директива на ЕС за потребителските кредити.

Всички рекламни и търговски съобщения за потребителски кредит трябва да са верни, ясни и да не въвеждат потребителите в заблуждение, пише в проекта. Забранява се използването в реклами и търговски съобщения на текстове, които може да въведат потребителя в заблуждение относно предлагането на даден кредит, разходите по него или общия размер на заема.