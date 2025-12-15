Безпроблемен преход към еврото - практични съвети от Асоциацията на банките

Още по темата: На Нова година - само с пари в брой 13.12.2025 09:00

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува практични съвети за плавен преход при преминаването към еврото, включително относно очакваните временни спирания на услуги в новогодишната нощ.

Според браншовата организация, процесът не изисква никаква предварителна подготовка. Ако имате дебитна или кредитна карта, не се налага тя да бъде подменяна. Не се налага да откривате нова банкова сметка – настоящата ще бъде автоматично превалутирана. Нейният IBAN ще се запази без промяна. Ако внесете наличните си банкноти и монети по сметка предварително, на 1 януари банките ще свършат обмяната вместо вас – автоматично, без такси и по фиксирания курс.

Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро. В този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Ако планирате плащане в тези часове, можете да си осигурите пари в брой предварително. От 1 януари всички картови плащания, ще бъдат в евро. Банкоматите ще разпространяват единствено евро банкноти.

Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи. Всяка от тях индивидуално ще информира клиентите си относно достъпността на своите канали в този период. През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ, необходим за превключване на картовите системи. Препоръчваме преди 31 декември да осигурите достатъчна наличност по своите карти.

От 1 декември в клоновете на търговските банки се предлагат стартови комплекти с евро монети с националната страна. Те ще се използват от 1 януари и нямат колекционерска стойност. Не е необходимо да се снабдявате предварително с тях или с евро банкноти. През целия месец януари ще можете да заплащате с левове, като търговците ще връщат евро. Ако в момента нямат евро в наличност, могат да ви върнат и в лева.

От 1 януари до 30 юни ще можете да обменяте в банките своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс без такса. За монетите няма да се прилагат такси за броене, като препоръчваме да бъдат предварително сортирани, за да бъдете обслужени своевременно. При по-голямо количество е възможно да бъдете насочени към конкретен център, в който банката е осигурила монетоброячни машини, с цел по-бързо обслужване.

"Банковият сектор е напълно подготвен за плавно преминаване към еврото, така че да се отдадете на празничното настроение и заедно да посрещнем този исторически момент", уверяват от АББ.