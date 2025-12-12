Разясниха правилата за харчене без приет бюджет за 2026 г. (Обзор)

Фискалният съвет обясни какви правила трябва да бъдат спазвани, когато бюджет не бъде приет до началото на годината.

Нов дълг само за изплащане на стар

Събират данъците по досегашните правила

Няма нищо необичайно държавата да влезе в нова година без приет бюджет – законът изрично допуска подобна ситуация, пише в анализ на Фискалния съвет. В периода 1992–1998 г. забавяне в приемането на бюджета е имало шест пъти, а причините се свързват основно с икономическа и политическа нестабилност в страната. През последното десетилетие подобна ситуация е възниквала три пъти.

Ако Народното събрание не успее да приеме нов бюджет до началото на годината, държавата не спира да работи. Вместо това се прилага следната временна процедура:

1. Държавните приходи продължават да се събират по същите правила и закони, които важат в момента.

2. Разходите могат да се правят само дотолкова, доколкото са правени за същия период на предходната година. Тоест: ако миналата година през януари са изхарчени 100 млн. лв. за дадена дейност, тази година без нов бюджет не може да се изхарчи повече от 100 млн. В допълнение, разходите не могат да надвишават реално постъпилите приходи. Държавата може да харчи само това, което реално е събрала като приход.

3. Корекции – ако има нови закони или решения, които вече са влезли в сила и изискват повече или по-малко средства, държавата трябва да се съобрази с тях.

4. Фискална дисциплина – спазват се всички правила за стабилни държавни финанси (например ограниченията за дефицита и дълговото правило).

5. Държавен дълг – Министерският съвет може да взема нов заем, но само за да изплати стар дълг, който изтича същата година. Тоест не може да се взема нов дълг за нови разходи, а само да се “превърта” старият.

6. Колко дълго може да продължи това? – Тази временна схема може да се използва най-много три месеца. Ако обаче няма избрано Народно събрание (например по време на избори), този период не се брои.

7. А какво става след тези три месеца, ако още няма бюджет? – Народното събрание, по предложение на правителството, трябва да вземе специално решение, с което определя нов срок, през който държавата може да продължи да събира приходи и да прави разходи при тези временни правила.

Какви плюсове и минуси има закъснялото приемане на бюджета?

Плюсове: По-точно планиране, защото се знаят приходите и разходите от предходната година. Разполага се с по-ясна икономическа среда и с актуални данни за инфлацията. Тъй като се работи с бюджетни дванадесетини се отлагат ненужни разходи, изразходват се по-малко средства, следователно, временното отлагане създава условия за временно по-добра и стегната фискална дисциплина. За коалиционните правителства се предоставя повече време за допълнителни преговори с цел намаляване на риска от направени набързо промени и се създава възможност за увеличаване на подкрепата за приемането на бюджета.

Минуси: Проявата на политическа нестабилност ерозира общата среда; Негативен сигнал към инвеститорите и кредитните агенции; Забавяне на публичните инвестиции – по-слабо усвояване на европейски средства, спират и се забавят обществени поръчки, а по този начин се влияе негативно върху инвестициите, главно върху стартирането на новите проекти; Забавя се финансирането към общините, следователно и нормалното им функциониране; Забавят се и социалните политики по отношение на здравеопазване, образование, изплащане на помощи и пенсии, и на управлението на доходите в бюджетната сфера, а с това се създава и допълнително социално напрежение; Засилва се несигурността в бизнеса. Тя е резултат от неизвестността пред очакваните промени в данъчната и осигурителната система и във финансирането от страна на държавата. Всичко това въздържа бизнеса от инвестиции.

