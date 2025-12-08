Тристранката обсъжда Бюджет 2026 и финансовите рамки на Касата и осигуряването

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди двата проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

Правителството, синдикатите и работодателските организации ще разискват и проекта на Закон за държавния бюджет на заседание, насрочено за 11:00 ч.

В края на миналата седмица синдикатите, работодателските организации и правителството постигнаха съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г., съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори. Тя обяви още, че в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а след това и Министерският съвет, като целта е проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед.

Хронология на събитията

На 5 ноември заседанието на Тристранката, на което социалните партньори трябваше да обсъдят бюджета, не се състоя, тъй като работодателски организации отказаха да участват.

В началото на месеца хиляди граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. На 3 декември единодушно парламентът даде съгласие да бъдат оттеглени проектобюджетите на държавата, НЗОК и ДОО за 2026 г., а на 6 декември Министерството на финансите публикува новия проект на бюджет за 2026 година.

Вчера, 7 декември, надзорните съвети на НЗОК и на НОИ одобриха проектите за бюджети на Касата и на държавното обществено осигуряване.