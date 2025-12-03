Димитър Чобанов: Бюджетът страда от структурен дефицит, заради водената досега политика

"Tази политика, която се е провеждала досега, води до един структурен дефицит, който вече възниква в бюджета. Той трябва да бъде коригиран и това може да стане чрез овладяване на разходите". Това обясни финансистът Димитър Чобанов пво БНР.

Той смята, че правителството се поддава на натиска, на който е подложено:

"Едновременно се струпаха няколко неща – повишението на осигуровките, повишението на данъка върху дивидентите, силното увеличаване на административната тежест. Нямаше как това да не предизвика реакция. Реакцията на работодателските организации този път също беше далеч по-остра, отколкото при предишни бюджети".

Оттук нататък ситуацията изглежда изключително сложна", каза финансистът. "Освен този допълнителен дефицит, който възниква сега, това, което не е ясно, е как по принцип би се изпълнил този бюджет, дори да бяха приети тези мерки."

Според Чобанов, основният проблем в бюджета е разходната част. Там трябва да се търсят вариантите и мерките, а не увеличаването на данъчни ставки или увеличаване на административната тежест.

"Събираемостта върви добре. Трябва да бъде направено по-реалистично планиране на приходната част на бюджета", добави той.

В капиталовата програма имаше твърде голяма неефективност, обясни още Чобанов и посочи, че по тази причина орязването й не е чак толкова лоша новина.

"Този преглед трябва да се случи не само по отношение на капиталовата програма, но и по отношение на текущите разходи. Буфери могат да бъдат намерени и в останалата част от бюджета“, добави финансистът.