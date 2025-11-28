Брутният външен дълг достигна почти половината от БВП

Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 12,5% на годишна база до 54,93 млрд. евро към края на месец септември, сочат предварителни данни на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец миналата година размерът му е бил 48,83 млрд. евро или с 6,09 млрд. евро по-малко.

Брутният външен дълг се равнява на 48,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 46,6% преди 12 месеца.

В края на септември 2025 г. краткосрочните задължения са 10,1 млрд. евро (18,6% от брутния дълг) и се повишават с 8,8 на сто спрямо септември 2024 г.

Дългосрочните задължения възлизат на 44,736 млрд. евро (81,4% от общия дълг), , като нарастват с 13,4 на сто спрямо септември 2024 г.

35,8 млрд. евро (65,2%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

Брутният външен дълг на държавата в края на септември 17,4 млрд. евро (15,5 процента от БВП). Спрямо края на септември 2024 г. той нараства с 4,1 млрд. евро (31,2%).

Външните задължения на Централната банка са 1,9 млрд. евро (1,7% от БВП) и намаляват с 4,3 на сто спрямо септември 2024 г.

Външните задължения на банките са 9,6 млрд. евро (8,6% от БВП). Те се повишават с 2 млрд. евро (27,4%) спрямо края на септември 2024 г.