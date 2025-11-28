Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен

Тристранният диалог е възстановен

Бюджетът не е изтеглен, а само е отложена бюджетната процедура – това заяви финансовият министър Теменужка Петкова по време на брифинг в Министерството на финансите, където се проведе среща с работодатели и синдикати за подновяване на тристранния диалог.

„Тристранният диалог е възстановен“, подчерта Петкова. Тя обясни, че ведомството вече е изслушало предложенията на бизнеса и на синдикатите. В следващите дни Министерството на финансите и коалиционните партньори ще ги анализират, а през следващата седмица ще се проведе нова среща, на която ще се обсъждат конкретни мерки в посока „балансирано решение“.

Делян Добрев коментира, че има „много повече допирни точки“ между работодатели и синдикати, отколкото е очаквал, и се изрази оптимизъм, че още следващата седмица могат да бъдат оформени конкретни предложения.

Добрев уточни, че двата „малки бюджета“ вече са преминали второ четене на комисия. По правилник обаче може да бъде внесен допълнителен доклад, след като страните изчистят своите предложения.

„Имаме готовност да внесем допълнителен доклад, да преразгледаме текстовете на второ четене и след това да обсъдим и държавния бюджет. Има достатъчно време – ако постигнем съгласие следващата седмица, до края на годината можем да приемем бюджета“, посочи Добрев.