Росен Желязков с първи коментар след изтеглянето на бюджета (НА ЖИВО)

Ще седнем на масата на разговорите, ще опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели

Правителството оттегля проектобюджета за 2026 година и иска възстановяване на диалога с работодатели и синдикати. Това заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков.

"Нека опозицията да прояви разум, ще седнем на масата на разговорите, ще опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, за да постигнем макроикономически параметри на бюджета, удовлетворяващи бизнеса и обществото. Правителството ще поиска кредит на доверие от социалните партньори, за да направим бюджетната процедура прозрачна и удовлетворителна на всички", обясни министър-председателят.

По думите му търсенето на политическа конфронтация в този момент е голямо, но е важно да бъдем мъдри и разумни.

"Няма да допуснем да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност в навечерието на влизането на България в еврозоната. Процесът ще бъде прозрачен, ясен, неотменим и с увереност, че страната се управлява умело", каза още той.

Малко по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е поискал бюджетът да се изтегли.