Няма кворум в Народното събрание

Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация на народните представители. Електронното табло в пленарната зала показа, че са се регистрирали едва 113 депутати.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви половинчасова пауза, преди да се направи втори опит за започване на заседанието.

Депутатите трябва да гласуват днес на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на система за управление на риска в публичните предприятия, включваща и служител по почтеността.

В предвидения дневен ред на парламента е още първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.



