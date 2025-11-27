Костадинов: Протестите ще ескалират, всичко сега е в ръцете на народа

Единственото, което трябва да направи правителството, е да подаде оставка веднага. Незабавно! Ситуацията ще ескалира, и то много бързо, поради една много проста причина - с наглостта и престъпното си поведение коалицията ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН ни накара да забравим временно огромните си идеологически различия с ППДБ и да излезем заедно на протест срещу мафиотското управление.

Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод напрежението снощи, 26 ноември, в триъгълника на властта.

"Вчера протестът беше много шарен и в него беше цялото общество.

Той не беше партиен, а общонароден, и днес ще бъде още по-голям, защото, заради участието на ППДБ медиите не само го отразяват, но и го рекламират.

Протестите на Възраждане през лятото бяха още по-големи, но за тях по медиите имаше или нищо, или изкарваха протестиращите лумпени и вандали. Сега не е така - нищо, че половината протестиращи са същите от летните протести", отбеляза Костадинов.

"Ето защо правителството трябва да подаде оставка веднага! Забави ли се, протестите ще станат национални. Така падна правителството на БСП през зимата на 1996 - 1997, така ще падне и правителството на ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН.

Длъжен съм да направя и едно важно уточнение. Винаги досега ППДБ са протестирали основно с цел да върнат ГЕРБ и ДПС на власт, да ги изперат и след това да направят коалиция, за да управляват с тях. Нямам съмнения, че и сега могат да постъпят по същия начин. Но падането на мафиотския кабинет е първостепенно!

Всичко е в ръцете на българския народ. Единствено и само от неговия избор трябва да зависи бъдещето на нашата Родина!", написа във Фейсбук лидерът на формацията.