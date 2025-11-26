Протестиращи срещу бюджета блокираха "триъгълника на властта"

Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението при "Триъгълника на властта". Организатори са ПП "Продължаваме промяната". Официалният час за започване на протеста е 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси. В района има засилено полицейско присъствие.

В дневния ред на днешното ѝ заседание е гласуване на второ четене на законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Заседанието започна с напрежение между Асен Василев от ПГ на ПП-ДБ и председателя на комисията Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС. То беше породено от преждевременното започване на заседанието, което започна в 12:15 ч., а беше обявено за 14:30 часа. Василев настояваше да се изчака предвиденият час и блокира дейността на комисията.

Протестът ескалира, когато автобус, пълен с полицаи, паркира на бул. „Княз Александър Дондуков“. Протестиращите започнаха да лепят стикери и направиха опит да избутат автобуса от улицата или да го съборят. Събралите се да гледат заседанието на комисията по бюджет и финанси на видео стена пред парламента се насочиха към входовете на Народното събрание, за да посрещнат депутатите след края на заседанието. Впоследствие автобусът беше преместен и паркиран на друго място.

Събралите се граждани около входовете на НС освиркваха депутатите, докато излизаха излизаха от сградата.

Депутати от "Продължаваме промяната" се включиха в живата верига от протестиращи около сградата на Народното събрание.