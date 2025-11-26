На второ четене: Ресорната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.

Парламентът прие на второ четене план-сметките на НОИ и НЗОК, подготвя окончателното гласуване на бюджета за 2026 г.

Ресорната парламентарна комисия одобри днес на второ четене план-сметката на Държавното обществено осигуряване (НОИ). Очаква се по-късно днес да бъде разгледан и проектът на държавния бюджет за 2026 г., който ще бъде първият за страната в новата европейска валута, както и бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

На първо четене бюджетите бяха приети на 20 ноември. Срокът за предложения за поправки бе съкратен от 7 на 4 дни, което доведе до временни блокади от страна на работодателите на заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Според одобрените параметри минималната работна заплата ще бъде 620 евро, а максималният осигурителен доход – 2 352 евро. Най-оспорваната мярка е увеличението на пенсионната вноска с 2 процентни пункта, което предизвика критики от страна на бизнеса.

Държавната план-сметка за НЗОК за следващата година е рекордните над 5 млрд. евро, като за заплати на специализанти по медицина са предвидени 260 млн. евро. Все още не е уточнен точният механизъм за разпределение на тези средства.