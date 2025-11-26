Бойко Борисов: Колкото и да се пънат ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната

Данъци няма да увеличаваме. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изявление пред медиите. Той отговори на въпроси, свързани с параметрите на бюджета за следващата година.

"България е с най-ниските данъци и такси. Преди 15 дни ПП-ДБ казаха, че трябва да режем. Казах им, че поста пица „Дянков“ няма да правя", категоричен бе той.

„Протестите са хубаво нещо, това е демокрация“, каза Бойко Борисов във връзка с днешния обявен протест.

„Колкото и да се пънат ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с "Възраждане", посочи Борисов.

Бившият премиер коментира и темата със закупуването на активи на „Лукойл“ .

„Всички тръпнем в очакване да видим какво ще се случи в Украйна. Всички искаме да спре войната. В точка 14 има неща, които мен ме притесняват — свързани са със солидарността. Какво ще се случи с тази рафинерия, може би само президентът Тръмп знае.“