Радев: Кабинетът „Магнитски“ бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна

Коалиция „Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали. Това държавният глава Румен Радев пред журналисти.

Радев изтъкна, че мирният план на Доналд Тръмп е „рационален и цели бърз мир“, като се опитва да предотврати неблагоприятно развитие на бойното поле и нови жертви. По думите му, Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали е готова да поеме отговорността, ако пропусне момента за мир, защото следващите преговори могат да се водят при значително по-неблагоприятни условия.

„Дори в новото предложение на Европа е записано, че сегашната фронтова линия е отправна точка за териториалните дискусии, което означава, че преговори за територии ще има“, добави президентът.

По думите му България трябва да има ясна позиция в тази ситуация.

"Само че аз се сещам за един филм, в който един офицер се беше свил в окопа и треперейки непрекъснато си слагаше и махаше и пагоните в зависимост от това дали врагът настъпва към неговия окоп, или отстъпва. И нашата работа такава. Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа", възмути се държавният глава.