Въвеждат фиксирани минимални заплати за медиците

От 1 януари минималната заплата за лекар без специалност ще бъде 1860 евро

Управляващото мнозинство потвърди предложението си за минимални заплати с фиксирани размери за лекарите и медицинските сестри, работещи в болниците за активно лечение, Спешната помощ, психиатриите, онкологичните центрове, домовете за медико-социални грижи за деца, съобщава БНР.

Внесените преди второ четене поправки в законопроекта за бюджета на НЗОК предвиждат от 1 януари минималната заплата за лекар без специалност да бъде 1860 евро, а за медицинските сестри – 1550 евро. Размерите ще бъдат разписани в Закона за лечебните заведения, като ръководствата имат тримесечен гратисен период, за да приведат възнагражденията в съответствие.

За служителите, които не попадат в групите с фиксирани минимални възнаграждения, заплатите ще се определят според квалификацията, като по-висока квалификация ще означава и по-високо възнаграждение от посочения минимум.

Управляващите предлагат до 230 млн. евро от целевите 260 млн. евро да бъдат разпределени между държавните и общинските болници и онкологичните центрове. НЗОК ще подготви правилата за това разпределение. Останалите 30 млн. евро са предназначени за структури към Министерството на здравеопазването – включително Спешна помощ и центровете по хематология.

В законопроекта е предвидено още от догодина личните лекари да могат да сдвояват мобилните телефони на пациенти с приложението „Е-Здраве“, като от 1 април ще получават 5 евро за всеки пациент, на когото е осигурен достъп.