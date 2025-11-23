Атанас Зафиров за бюджета: Няма да има гръцки или румънски сценарии, дългът ще е около 30%

"Няма място за безцелни промени между двете четения на бюджета", заяви вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров.

"Квалификациите за това какъв точно е бюджетът приключиха в деня, в който той влезе в Народното събрание. Оттук нататък това е общият бюджет на мнозинството и той трябва да бъде защитаван и подкрепян. Дали е ляв, дали е десен – това е възможният бюджет. Бюджетът със сигурност е социален. В крайна сметка ние като политическа сила и като общество трябва да сме доволни, че социалните придобивки в него чувствително се увеличават", коментира той по БНР и посочи като примери увеличените пари за майчинството през втората година, увеличените социални плащания на най-уязвимите, запазеното швейцарско правило за пенсиите, както и продължаването на повишаването на доходите.

"Нека да спрат тези критици, които от сутрин до вечер запълват медийния ефир със заплахи, които обясняват за разни гръцки сценарии, разни румънски сценарии, защото в това няма нищо вярно", призова Зафиров и обясни:

"Дългът на Гърция все още е 155% от БВП, а нашият с този бюджет ще остане около 30%. Сравненията с Румъния също са неправилни, защото там е 55% разликата. Обясненията как този бюджет е проинфлационен, как удря по доходите на хората всяват паника в обществото, плашат хората, внушават неверни твърдения и то точно в момент, в който България е на прага на влизането в еврозоната".

Според него генезисът на всичко е в това, че на българските работодатели и на част от обществото не им харесва, че се увеличават данък "дивидент" и максималния осигурителен доход. По думите му тези мерки засягат основно богатата част от българското общество и те носят справедливост. Той подчерта, че данъците в България са най-ниски:

"Няма нищо драматично. Наистина трябва да спрем да всяваме страх".

"Този наратив, който се налага най-вече от либералните и десните среди, че повишените пенсионни осигуровки, че цялостно бюджетът бърка в джоба на работещите хора, просто не е верен. Ние наистина имаме една пенсионно-осигурителна система, която поради демографския състав на страната ни не може да издържи сама и трябва да се съфинансира от държавния бюджет. /…/ Не е вярно, че се бърка в джоба на хората, защото по-голямата част от тези осигуровки отиват към работодателите, а това, което самите работници ще плащат, това не е данък, това е инвестиция в самите тях. Парите не потъват в нечии джобове, те се заделят за самите тях, за да могат да ги ползват при нужда на старини", коментира лидерът на БСП в предаването "Неделя 150".

Той продължава да твърди, че данъци не се вдигат, а се оптимизира бюджетът по начин, който да удовлетвори очакванията на всички слоеве на обществото в рамките на възможностите на държавата.

Атанас Зафиров изтъкна, че това не е мечтаният бюджет, но е добра основа за бъдещи реформи в различните сектори:

"Не смятам, че в едно съвместно управление трябва да има извиване на ръце. Ултиматумите не са работещ механизъм в един толкова сложен формат на управление. Нашите червени линии са заложени в този бюджет. Той е консенсусен. Имахме трудни разговори. Може би най-труден беше разговорът по отношение на пенсиите и на размера на минималната работна заплата. Аз съм удовлетворен от решенията, които бяха взети".

По думите му БСП има последователна политика за промяна на данъчния модел. "Това не е дебат между лявото и дясното. Това е един прагматичен въпрос дали ще се присъединим към всички останали държави в ЕС, или ще останем с този данъчен модел, който на този етап на развитие на обществото повече прилича на модел на островна държава. Не съм убеден, че нашите партньори в еврозоната ще ни оставят да функционираме по този начин", изказа мнението си лидерът на БСП и уточни, че не става дума за увеличаване на данъците, а за промяна на тежестта – най-бедните към по-богатите. Според него огромна част от българското общество споделя подход за по-балансирано разпределение на данъчната тежест и по-голяма солидарност.