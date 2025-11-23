Ако Зеленски подпише този мирен план, ще бъде отстранен, може би физически, заяви Руслан Трад

Предложеният мирен план за Украйна е по-скоро план "за предаване на Украйна, а не е за мир". Това заяви международният анализатор Руслан Трад по Euronews Bulgaria.

Според него изтеклите 28 точки най-вероятно са публикувани „по руско поръчение“, а източникът на теча е западен журналист, който има личен контакт със специалния посланик на руския президент Кирил Дмитриев и с руската делегация. Трад подчерта, че част от предложенията „означават територии да бъдат предадени на руски контрол, които дори не са под руски контрол де факто“.

Той определи поведението на Вашингтон като противоречиво: „За Тръмп Украйна никога не е била приоритетна, но в същото време се появяват сигнали за засилена военна подкрепа, включително обсъждания за крилато ракети "Томахоук":

"Политиката на Щатите от 2012 г., още по времето на Обама, се измести като фокус от Близкия изток и Европа към Пасифика и Южнокитайско море", обясни Трад. "По времето на Тръмп, особено сега през втория му мандат, Украйна за него е една европейска тема, която първо не вреди на сигурността на САЩ и второ, няма такова глобално значение, което има Тайван или Тихия океан като цяло, където се съревнова с Китай. Трето, има едно реваншистко поведение спрямо европейските държави, които генерално в републиканската партия са считани за лигльовци, които не могат да се справят с живота. Това е най-разговорният начин, по който да опишем отношението към Европа.

Това, което виждаме като положителен аспект в момента, е обща реакция, включително от държави като Япония и Канада, които вчера заедно с европейските сили заявиха категорично, че продължават подкрепата за Украйна и за армията й."

Въпреки това, Трад е категоричен, че Киев не може да се съгласи с плана. „Дори Зеленски да подпише нещо подобно, той ще бъде отстранен. И може би дори физически.“

Според него, на терен и двете страни водят активни военни действия и след срещата в Женева „едва ли ще има някакво сериозно раздвижване“.

По въпроса за „Лукойл Нефтохим“ анализаторът предупреди, че Русия вероятно ще опита да изкупи и международните активи на Лукойл през Роснефт, използвайки „кухи фирми“.

Относно шансовете за нова отсрочка от САЩ за българската рафинерия през април Трад каза, че „вероятността засега е малка“.