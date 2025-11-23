ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост

Още по темата: Борисов е разпоредил на ГЕРБ да блокират свалянето на Благомир Коцев 22.11.2025 15:58

Общинската избирателна комисия във Варна не взе решение дали кметът Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и неоснователно отсъствие от работа. С 20 гласа „за“ и 7 „против“ ОИК реши да изиска от общината заверени преписи от последните две заповеди, с които Коцев оторизира зам.-кметът Снежана Апостолова да го замества до 5 декември.

Повод бе подаден до ОИК трети пореден сигнал, в който се визират именно тези заповеди, каза председателят на комисията Велин Жеков.

До краткото заседание бяха допуснати журналисти, след като пред Двореца на културата и спорта стотици се събраха на организиран от ПП-ДБ протест с искане кметът да бъде освободен и да се върне на работното си място. Хората скандираха „Варна не се продава“, „Свобода“, „Пеевски в затвора“, „Мутри, вън!“ и призоваха заседанието на комисията да е публично. На него присъства и един от адвокатите на Благомир Коцев.

„Днес ОИК трябваше да вземе решение, защото в поредната жалба няма нови твърдения, просто се твърди, че кметът е отсъствал неправомерно не 51 дни, а 61 дни. Според ЗМСМА той може да бъде отстранен при неоснователно отсъствие от 30 дни, но в случая не е така, защото Благомир Коцев е в ареста не по своя воля. Пускането на отпуски се прави единствено с цел да се осигури изпълняващ функциите кмет и да не прекъсва нормалната работа на общината“, обясни адвокат Марин Пандов.

„ОИК ще вземе решение, когато се съберат всички документи и се изяснят всички факти и обстоятелства. Движим се изцяло по процедурата и закона, така ще продължим и занапред. Решението ни трябва да е обосновано, тъй като то подлежи на съдебен контрол на две инстанции“, обобщи Велин Жеков.

Той направи и кратък коментар на разпространени в събота твърдения от ПП-ДБ, че заседанието е свикано спешно и тайно и последвал призив от ГЕРБ избраните от партията членове на ОИК да не гласуват за прекратяване на правомощията на кмета. „От доста време съставът на ОИК е постоянен и в него не преобладават партийни членове. Тези хора са излъчени от квотите на политическите партии като професионалисти. ОИК-Варна е административен орган. Политическите изявления са нещо, което такъв орган не бива изобщо да коментира“, категоричен бе Велин Жеков.

По думите му срокът за решение на ОИК зависи от бързината, с която общината ще предостави изисканите документи. Не е ясно дали това ще се случи преди насроченото за 27 ноември заседание на Варненския окръжен съд, на което ще се гледа искането за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев. В същия ден има и заседание на Общинския съвет.