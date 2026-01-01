Делян Пеевски: Най-хубавото предстои

Сега страната ни трябва да върви напред с увереност

С настъпването на Новата 2026-та година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало. Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред, каза лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

„Във времена на изпитания, държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората. Пожелавам здраве и благополучие на българските семейства и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив. Най-хубавото предстои! Честита Нова година”, каза още Пеевски.