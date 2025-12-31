Компромисите, които направих, бяха от вяра, че България ще бъде пълноценен член на европейската общност, заяви Станислав Трифонов

Всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент, защото безусловно вярвам, че оттук нататък България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме. Това написа във фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Трифонов.

Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света. И най-вече, и най-важното - всички ние ще живеем по-добре, допълва Трифонов.

Много скоро никой няма да помни политическите интриги, лъжите, самозаблудите и въобще всички неприятности, които се случиха в българския политически живот и в публичното пространство през изминалата година. Защото това, което се случва в момента, е много по-важно, по-смислено и по-отговорно от цялото изминало дребнотемие, добави Слави Трифонов.

Вярвам във всичко това и затова направих каквото трябва и каквото зависи от мен, написа още Трифонов. Той отправи пожелания за здраве, късмет, спокойствие и вътрешен мир.