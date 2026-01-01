България и еврозоната: страната изпревари Полша, Чехия и Унгария

От август българските магазини показват цените както в лева, така и в евро

България – най-бедната страна в Европейския съюз – стана 21-вата членка на еврозоната, изпреварвайки по-очевидни и проспериращи кандидати като Полша, Чехия и Унгария.

За предимно градските, млади и предприемчиви българи това е оптимистичен и потенциално доходен скок – последният ход в играта, която изведе България в европейския мейнстрийм – от членството в НАТО и ЕС, през присъединяването към Шенгенската зона, до еврото, пише Би Би Си.

За по-възрастните, селските и по-консервативни части от населението замяната на българския лев с еврото предизвиква страх и недоволство.

Левът - което означава лъв - е българската валута от 1881 г.,

но от 1997 г. е обвързан с други европейски валути - първо с немската марка, а след това с еврото.

Според социологическите проучвания 6,5-милионното население на България е почти равномерно разделено по отношение на новата валута, а политическите сътресения не улесняват прехода.

Референдум за приемането на еврото беше предложен от президента Румен Радев, но беше отхвърлен от излизащото правителство.

Бизнесът на Тодор, който произвежда цветни пластмаси за вътрешния пазар, е имал лоша година заради високата инфлация, каза той, а спадът в продажбите, според него, е бил подхранван от страха от еврото.

През януари можете да плащате както в лева, така и в евро, но рестото трябва да е в евро. От 1 февруари вече няма да е позволено да се плаща в лева.

От август 2025 г. всички магазини в България са задължени по закон да показват цените и в двете валути.