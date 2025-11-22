Борисов е разпоредил на ГЕРБ да блокират свалянето на Благомир Коцев

Комисията ще проведе извънредно заседание в неделя

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил представителите на партията в Общинската избирателна комисия във Варна да гласуват против отстраняването на кмета Благомир Коцев, съобщиха от ГЕРБ за NOVA. Според информацията Борисов заявил, че не желае „служебни победи“, поради което ГЕРБ няма да подкрепи прекратяването на пълномощията на кмета.

Без гласовете на ГЕРБ в ОИК-Варна не може да бъде събран необходимият минимум от 18 гласа за отстраняване на Коцев.

Комисията ще проведе извънредно заседание в неделя, на което трябва да бъдат разгледани сигналите за прекратяване на мандата на арестувания кмет. Срещата беше свикана в петък вечер, след като Коцев беше преместен от Софийския затвор във варненския.