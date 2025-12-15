Трифонов: Социолозите или са пълни некадърници, или манипулират резултатите с користна цел

Последното прочуване на "Маркет ЛИНКС" показа, че при предсрочни парламентарни избори три формации ще останат под бариерата за влизане в Народното събрание. Това са БСП, "Величие" на Ивелин Михайлов, както и Има такъв народ (ИТН) на Слави Трифонов.

Той реши да коментира резултатите, според които партията му няма да бъде част от следващия парламент, тъй като доверието в нея се е сринало до 2,2 на сто пункта.

Ето какво написа Трифонов преди броени минути:

"Изборите вероятно ще са след три месеца и социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“ извади проучване, според което ИТН ще вземе 2,2% на следващите избори.

като съм фен на фактите, реших да проверя колко ни е давала „Маркет ЛИНКС“ примерно три месеца преди последните избори, на които участвахме, както и три месеца преди първите избори, на които участвахме.

И колко интересно. Фактите са следните:

Три месеца преди последните избори, на които участвахме, „Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,4%, а на самите избори ние влизаме с 6,78%.

Още по-интересно – на първите избори, на които ИТН участва, три месеца преди тях „Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,8%, а ние влизаме с 17,66%.

Такива са фактите.

Тоест социолозите от „Маркет ЛИНКС“ или са пълни некадърници, или се опитват да манипулират резултатите с някаква цел.

И нещо към журналистите: господа журналисти, вие цитирате „Маркет ЛИНКС“. Да видим сега дали ще цитирате и мен, тъй като истината е такава.

Тоест, вие или сте фенове на истината, или сте фенове на манипулацията.

Такива са фактите".