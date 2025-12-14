Асим Адемов: ПП/ДБ се готвят за саморазправа с неудобни медии и журналисти

Коментар на Асим Ахмед Адемов, евродепутат от групата на Европейската народна партия/ГЕРБ

Седем години като член на Европейския парламент работих в Комисията по култура и образование. Когато е ставало въпрос за свободата на словото и работата на журналистите и в комисията, и от трибуната на парламента, съм заставал винаги на страната на журналистите! Когато се разглеждаше предложението на Европейският парламент и на Съвета за защита на лицата по т.нар SLAPP дела или дела "шамари", аз бях докладчик от страна на ЕНП в Комисията по култура и образование за изработване на позицията на нашата комисия.

Тези дела "шамари" са съдебни дела, които целят оказване на цензура, сплашване, финансов или психологически натиск най-вече върху медии и журналисти. Естествено пак защитих работата на журналистите и медиите в позицията на комисията. Защото това е моето и на ГЕРБ разбирането по този въпрос. Въпреки че ГЕРБ никога не са имали този медиен комфорт, който винаги са имали ПП/ДБ!

Сега, когато на ПП/ДБ само им замириса, според мечтите им, на власт, се готвят за саморазправа с неудобни медии и журналисти. В средите на т.нар "градска десница" се развъртя списък за отстрел на неудобни журналисти, Асен Василев иска да разпространява плакати срещу медия, която той не харесва, най-комичният ни премиер, Кирил Петков, пък пише, че не са направили, каквото трябва в забележете, прокуратура, служби и МЕДИИ( някои от тях!).

Това са те фалшивите демократи, измамници и шарлатани! И те ще ни говорят за демокрация, за европейско развитие на България. Те са си деца и внуци на комунистическите фамилии и нищо по различно от тази идеология не са научили. В тяхното ДНК са сърпът и чукът! С чука по главата, а със сърпа по езика на непослушните!

Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев и всички останали самозабравили се на жълтите павета, разберете:

НЯМА ДА СТАНЕ ПО ТОЗИ НАЧИН!

КОЙТО И ДА Е РАЗПОРЕДИЛ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ!